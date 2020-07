Romania: governo, se non si ferma pandemia sempre più difficile rilanciare l’economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce, l'esecutivo guidato da Ludovic Orban ha rapidamente adottato tutte le misure di sostegno necessarie per salvare i posti di lavoro e le aziende dalla bancarotta e, inoltre, ad ogni riunione del governo, "a un ritmo senza precedenti", sono stati adottati nuovi programmi governativi per la ripresa economica. "Il programma Imm Invest per le Pmi ha quasi esaurito il massimale dei prestiti per investimenti e capitale circolante, abbiamo pagato l'indennità di disoccupazione tecnica pari al 75 per cento della retribuzione lorda media per 1,4 milioni di rumeni, paghiamo ancora il 41,5 per cento della retribuzione media al lordo dei dipendenti che ritornano al lavoro, abbiamo posticipato i tassi bancari per 300 mila beneficiari per un periodo di 9 mesi, insieme a molte altre misure di sostegno che sono in atto e stanno avendo un effetto sulle aziende e sui dipendenti colpiti dalla crisi", ha elencato Danca. "Negli ultimi incontri del governo sono stati adottati nuovi programmi economici dal Piano nazionale per gli investimenti e il rilancio economico: il regime di garanzia per le grandi società, il programma di garanzia per il leasing delle Pmi per l'acquisto di attrezzature e macchinari, il programma di garanzia della liquidità nell'economia, avvio di programmi di avviamento per studenti del valore di 150 milioni di euro e imprenditoria rurale per la trasformazione di prodotti agricoli per un valore di 200 milioni di euro", ha proseguito il portavoce dell'esecutivo di Bucarest. (segue) (Rob)