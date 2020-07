Romania: governo, se non si ferma pandemia sempre più difficile rilanciare l’economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danca ha inoltre ricordato che altri importanti programmi del piano nazionale per gli investimenti e la ripresa economica sono in fase di definizione e in fase di approvazione. Il portavoce ha sottolineato che "tutte queste misure di sostegno e programmi di investimento del governo nell'economia dipendono dalla limitazione della diffusione dell'epidemia di Covid-19". Secondo Danca, "questa è la verità e non vogliamo tornare a misure restrittive che influenzerebbero l'economia. Ecco perché è essenziale non sprecare gli sforzi di tutti e fare un nuovo sforzo congiunto per limitare la diffusione delle infezioni da coronavirus". (Rob)