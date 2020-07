Ue: Giacomoni (FI) su Recovery fund, risorse confluiscano in un Fondo sovrano italiano, pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'auspicio dell'Ad di Generali, Philippe Donnet, per un patto pubblico-privato nell'impiego delle risorse del Recovery Fund è assolutamente condivisibile. Alla presenza dello Stato nella vita delle aziende preferiamo di gran lunga la partecipazione delle aziende al dibattito che riguarda la gestione della cosa pubblica. In questo senso l'idea di un patto pubblico-privato per il rilancio può avvenire attraverso il Fondo Sovrano gestito da CdP con il coinvolgimento delle Sgr italiane, che abbiamo delineato nel decreto rilancio, attraverso un emendamento a mia prima firma". Lo dichiara in una nota Sestino Giacomoni, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza su Cdp e membro del coordinamento nazionale di Forza Italia. "Come giustamente sostiene il professor Cassese – prosegue – il Parlamento non deve amministrare ma indirizzare in tempi brevi e certi. Può farlo attraverso una sola legge o, a nostro parere, attraverso il lavoro di una bicamerale o di una 'commissione speciale', che, tra agosto e settembre, dovrebbe tracciare le linee guida da seguire e le riforme da fare. Ma ritenendo indispensabile per la ripresa del Paese una collaborazione tra pubblico e privato non condividiamo l'idea del professor Cassese secondo cui lo strumento migliore sarebbe un organismo simile alla Cassa per il Mezzogiorno. Pensiamo, infatti – sottolinea Giacomoni – che lo strumento migliore sia la creazione di un Fondo sovrano italiano, in cui far confluire le risorse del Recovery Fund ed il risparmio privato di tutti coloro che vogliono diventare azionisti del proprio futuro. In questo modo sarebbe possibile contemperare le esigenze dello Stato con quelle del mercato e coinvolgere anche tutte le nostre aziende migliori, partecipate da CDP, per elaborare progetti concreti in cui investire le risorse del Fondo, attraverso anche il massimo coinvolgimento delle Sgr italiane. Se vogliamo salvare il Paese - conclude – dobbiamo tutti insieme, pubblico e privato, fare la nostra parte". (Com)