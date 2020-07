Scuola: Sala, spero Milano sia prima città a dare segnale di chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spero che Milano possa essere la prima città a dare un segnale di chiarezza e ad andare incontro ai propri cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando degli spazi necessari per la ripartenza della scuola a settembre. “In settimana - ha fatto sapere Sala, a margine della cerimonia di commemorazione per il XXVII anniversario della strage di via Palestro - vorrei con certezza dire quello che riusciamo a fare per il tema dei nidi e delle scuole di infanzia e poi ovviamente c’è anche la questione delle scuole. Spero in una conclusione positiva”. “Adesso - ha concluso - bisogna chiudere questa verifica plesso per plesso degli spazi. È un momento in cui bisogna darsi una mano tutti, non esiste burocrazia ma il buonsenso”.(Rem)