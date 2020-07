Energia: Eni conferma e incrementa potenziale pozzo esplorativo nell’offshore del Vietnam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni Vietnam è l’operatore del Blocco 114 con il 50 per cento di interesse partecipativo; Essar E&P detiene il rimanente 50 per cento. Sulla base di questi risultati Eni Vietnam con il suo partner stanno pianificando un ulteriore pozzo di delineazione sulla scoperta di Ken Bau e nel medesimo bacino di Song Hong, dove Eni opera con il 100 per cento di interesse partecipativo il vicino Blocco 116, nuova attività di prospezione e perforazione. Il mercato del gas in Vietnam è in rapida crescita, in risposta al costante progresso del PIL nazionale ed al conseguente sviluppo di impianti a gas per la produzione di energia alimentati da risorse nazionali e, in futuro, da LNG di importazione. La scoperta di Ken Bau rappresenta l’opportunità per andare incontro rapidamente a questa domanda emergente. Eni è presente in Vietnam dal 2013 e opera 4 blocchi localizzati nei bacini sotto esplorati di Song Hong e Phu Khan, nell’offshore del Vietnam centrale. (Com)