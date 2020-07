Venezuela: Unhcr, paese è secondo al mondo per numero di sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela è il secondo paese al mondo per numero di sfollati, dopo la Siria. Lo ha reso noto l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) su Twitter, aggiungendo che ad oggi 3,7 milioni di venezuelani hanno abbandonato il loro domicilio. Il paese sudamericano da diversi anni affronta una profonda crisi economica, sociale e politica che ha spinto molti cittadini a lasciare la propria area di origine per spostarsi in altre regioni del paese o all'estero. Il suo numero di profughi è inferiore soltanto a quelli siriani, che a causa della guerra nel paese hanno raggiungo i 6,6 milioni. (segue) (Brb)