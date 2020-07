Venezuela: Unhcr, paese è secondo al mondo per numero di sfollati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela si posiziona inoltre davanti a paesi come Afghanistan (2,7 milioni i profughi), Sud Sudan (2,2 milioni) e Myanmar (1 milioni di euro) attraversati da guerre o conflitti con alti indici di violenza e caratterizzata da persecuzioni e discriminazioni. L'Unhcr in occasione della presentazione di studi e report sul caso venezuelano, aveva previsto che entro il 2020 il numero di profughi avrebbe raggiunto i 6,5 milioni. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19 molti venezuelani hanno fatto ritorno nel loro paese o nelle regioni di origine. Inoltre il 15 luglio, il governo del presidente Nicolas Maduro ha deciso di sospendere tutti i voli privati e commerciali da e per il Venezuela almeno fino al 12 agosto, a causa del coronavirus. (Brb)