Lavoro: Fim-Fiom-Uilm su Blutec, da Mise nessuna risposta, sale la preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 aprile Fim, Fiom e Uilm hanno richiesto un incontro, sollecitato il 18 maggio, al ministero dello Sviluppo economico per la convocazione del tavolo relativo alla vertenza Blutec ed Ingegneria Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. Dopo diversi colloqui avvenuti per vie brevi il Mise aveva garantito che il tavolo sarebbe stato convocato entro la scorsa settimana. Il 29 maggio è scaduto il bando per le manifestazioni di interesse per la futura vendita di tutte le divisioni delle due società, compresa quella relativa al sito di Termini Imerese dove sembrerebbe siano stati presentati diversi progetti di rilancio. Sempre su Termini Imerese Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto al Ministero - informa una nota delle organizzazioni sindacali - di avere chiarimenti sull'accordo di programma dell'area di crisi complessa indispensabile al rilancio del sito e a garantire il futuro dei circa 700 lavoratori ex Fiat e di quelli dell'indotto. (segue) (Com)