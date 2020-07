Bielorussia: condannato a 12 anni di reclusione ex vicegretario del Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrej Vtyurin, ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza bielorusso, è stato condannato a 12 anni di carcere di massima sicurezza nell'ambito di un'indagine criminale su vasta scala relativa alla corruzione legata alle consegne di apparecchiature per le telecomunicazioni nel paese. Lo riferiscono i media locali. L'accusa ha richiesto 14 anni di carcere per Vtyurin, che si è dichiarato colpevole in tribunale ma non ha confermato pienamente il suo legame con le accuse. Nello scorso mese di marzo, un tribunale bielorusso ha avviato un procedimento per corruzione legato all’importazione di apparecchiature per le telecomunicazioni nel paese. Sono 16 le persone imputate nel caso, tra cui banchieri e imprenditori. Vtyurin è accusato di aver preso tangenti per circa 190 mila dollari. (Rum)