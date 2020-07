Caso camici: Fontana, in aula per andare avanti in presente pieno incognite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire in aula, soprattutto per la preoccupazione di dare una ulteriore cassa di risonanza a sterili polemiche sulla mia persona e sul ruolo istituzionale che ho l'onore di ricoprire. Ho deciso di essere qui non solo per riaffermare la verità dei fatti, per voltare pagina per affermare con forza la volontà di andare avanti, guardare oltre affrontando un presente pieno di incognite". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nell'aula del Consiglio regionale lombardo.(Rem)