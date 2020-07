Regno Unito: governo avverte turisti su possibilità di ulteriori restrizioni di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I turisti britannici sono stati avvertiti che il governo potrebbe introdurre ulteriori restrizioni di viaggio, dopo l'annuncio della quarantena obbligatoria per chi torna dalla Spagna dato questo fine settimana. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", che nota come sia improbabile che in caso di futuri focolai in paesi esteri il governo avverta i propri cittadini con largo anticipo dell'introduzione di nuove restrizioni. Fonti governative hanno detto che i ministri sono pronti ad agire velocemente per imporre nuove restrizioni su altre nazioni se ce ne fosse bisogno. La revoca dei cosiddetti "ponti aerei" con altri paesi non sembra però essere in programma. La decisione di modificare l'avviso per i turisti è stata criticata dal Partito laburista, secondo cui una modifica inaspettata di questo tipo causerà "un senso di panico e di perdita del controllo" nei cittadini britannici. L'opposizione ha anche esortato il governo a fornire sostegno per i datori di lavoro che devono far isolare tutti i propri dipendenti che sono stati in Spagna, avvertendo che ciò potrebbe causare problemi economici per molti. Il ministro "ombra" dell'Interno Nick Thomas-Symonds ha esortato il governo a introdurre "misure più intelligenti" al confine invece della quarantena obbligatoria per tutti coloro che tornano dalla Spagna. "Penso che ci sia bisogno di una serie di misure più avvedute negli aeroporti. Ho suggerito un regime di test, tracciamento e isolamento ma si potrebbero anche introdurre controlli della temperatura e altre soluzioni", ha detto Thomas-Symonds. (Rel)