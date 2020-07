Milano: Sala su movida, serve equilibrio tra necessità di commercianti e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte ai problemi di movida selvaggia denunciate dai cittadini in alcune zone di Milano, secondo il sindaco Giuseppe Sala “bisogna trovare il giusto equilibrio tra la necessità di far lavorare i commercianti e quelle dei cittadini che sono disturbati dal troppo rumore”. “È un equilibrio impossibile da trovare, ma necessariamente da ricercare con continuità”, ha osservato il primo cittadino a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro, ricordando che il Comune ha “già assegnato 45mila metri quadrati all’aperto gratuitamente”. “Cerchiamo di fare il possibile. È uno dei temi, in prefettura farò un punto con il prefetto e il questore”, ha fatto sapere il sindaco. (Rem)