Repubblica Ceca: Edita Hrda nominata nuova ambasciatrice presso l'Ue

- A partire da ottobre Edita Hrda sarà la nuova ambasciatrice della Repubblica Ceca presso l'Unione europea. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk". Hrda sostituirà l'ambasciatore Jakub Durr, che secondo indiscrezioni di stampa lascerà il suo ruolo in anticipo in parte perché non è d'accordo con i piani del primo ministro, Andrej Babis, a proposito della presidenza ceca dell'Ue, che si svolgerà nella seconda metà del 2022. Il quotidiano "Denik N" afferma che l'esecutivo ha già approvato la nomina di Hrda, confermata da Babis. Hrda è managing director del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) per le Americhe dal 2015. In precedenza è stata anche ambasciatrice ceca presso l'Onu e in Argentina. Le speculazioni sull'abbandono anticipato di Durr circolano da alcuni mesi. A luglio ha criticato l'intenzione dell'esecutivo di Praga di mettere a punto un'agenda austera per la presidenza ceca dell'Ue. (Vap)