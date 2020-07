Cultura: Politecnico Milano, tremila insegnanti hanno partecipato al corso online di didattica innovativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si intitola "Voci dalla scuola ai tempi del coronavirus" ed è un omaggio alla scuola italiana durante il lockdown: un libro corale, una raccolta di testimonianze di insegnanti, di ogni ordine e grado, sulla gestione della didattica a distanza imposta dalla pandemia. Sono state selezionate nell'ambito di un MOOC gratuito dedicato alla didattica digitale che HOC-LAB, laboratorio del Politecnico di Milano, ha aperto a marzo 2020 per aiutare i docenti italiani a fronteggiare l'emergenza. Ben 3.660 insegnanti vi hanno preso parte e, visto il successo ottenuto, l'Ateneo sta già programmando un'edizione per il prossimo anno scolastico. L'eBook, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Store, raccoglie le voci degli insegnanti che hanno preso parte al MOOC del Politecnico e attraverso il forum online hanno creato una comunità di docenti che apprendono, interagiscono e condividono conoscenza e buone pratiche, allo scopo di introdurre le nuove tecnologie nel proprio ambiente scolastico. Nel libro le loro testimonianze sono organizzate per filoni di discussione: come hanno organizzato l'ambiente di apprendimento, quali strumenti hanno sperimentato, come è cambiato il loro ruolo nel rapporto con gli studenti, come hanno gestito il gruppo classe, quali strategie inclusive sono riusciti a mettere in atto. "Questo non è un libro accademico. Non è neanche una riflessione metodologica sulla DAD", spiega Nicoletta Di Blas, professoressa di Pedagogia Speciale al Politecnico e responsabile di HOC-LAB: "È uno spaccato interessante, a tratti anche commovente e divertente, della scuola italiana che non si è fermata, che ha sperimentato nuove metodologie e strumenti. Finestre aperte sulle 'postazioni di lavoro' di docenti che ricreano relazioni educative miracolose con i loro studenti remoti. Sono le loro parole, noi le abbiamo solo raccolte".