Cultura: Politecnico Milano, tremila insegnanti hanno partecipato al corso online di didattica innovativa (2)

- Di fronte alla chiusura improvvisa delle scuole il Politecnico di Milano ha voluto subito mettere a disposizione le proprie competenze per aiutare gli insegnanti italiani nella pianificazione e realizzazione di una DAD il più efficace possibile,sulla base delle numerose attività portate avanti da anni da HOC-LAB, il laboratorio interdisciplinare di ricerca attivo nel settore della comunicazione multimediale e della didattica supportata da tecnologie. Così a marzo il laboratorio ha creato un MOOC tratto dal master DOL (Master online in tecnologie per la didattica), che alterna l'erogazione di moduli specifici ad attività di laboratorio che mirano a una spendibilità immediata delle competenze tecniche e progettuali acquisite. "Molti insegnanti italiani non erano preparati per affrontare all'improvviso la DAD. Eppure, come raccontano le voci raccolte nell'eBook, tantissimi si sono messi in gioco, con tante difficoltà ma anche con risultati inaspettati. Il successo del nostro corso ci spinge sin d'ora a pensare che questa iniziativa dovrà proseguire anche al termine dell'emergenza", commenta Di Blas. (Com)