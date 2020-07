Coronavirus: Marocco, divieto di viaggio da e per le principali città dopo ripresa contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del notevole aumento degli ultimi giorni di casi di contagio da Covid-19 in diverse province del Marocco, le autorità hanno annunciato di bloccare gli spostamenti tra le città di Tangeri, Tetouan, Fez, Meknes, Casablanca, Berrechid, Settat e Marrakech. Secondo quanto riferito in una dichiarazione congiunta dai ministeri dell'Interno e della Salute, gli spostamenti saranno consentiti per esigenze mediche, lavoro nei settori pubblici e privati con mansioni speciali. Il divieto non si applica al trasporto di merci e prodotti di base che si svolge in condizioni normali per soddisfare le esigenze quotidiane dei cittadini. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Map”, la decisione è stata presa in considerazione del mancato rispetto da parte della maggioranza dei cittadini delle misure preventive, in questo caso il distanziamento sociale, l'uso di mascherine, l'uso di disinfettanti, nonostante la loro disponibilità in grandi quantità nei mercati, portando alla diffusione del coronavirus e all'aumento dei casi confermati.(Res)