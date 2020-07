Usa: Repubblicani presentano oggi proposta su estensione indennità disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno intenzione di presentare oggi un disegno di legge da mille miliardi di dollari per estendere le indennità di disoccupazione federali disposte nel quadro della risposta alla pandemia di coronavirus, attualmente in scadenza, fino alla fine dell'anno. Lo ha annunciato ieri il segretario al Tesoro Steve Mnuchin al programma "Fox News Sunday", precisando che colloqui sono in corso con la Casa Bianca per trovare un accordo sulla proposta. "Il disegno di legge verrà presentato lunedì e siamo pronti ad agire rapidamente. Si tratta di bambini e lavoro. Questo è il nostro obiettivo e vogliamo assicurarci che (la misura) venga approvata rapidamente, in modo da affrontare la disoccupazione e tutte le altre questioni", ha detto Mnuchin al programma televisivo. Il riferimento è ai sussidi di disoccupazione per il Covid-19, attualmente di 600 dollari a settimana ed in prossima scadenza, oltre che altre forme di copertura sociale. Secondo Mnuchin, i Repubblicani starebbero cercando di estendere le indennità di disoccupazione e "l'amministrazione (del presidente Donald) Trump sostiene la loro proroga" fino alla fine dell'anno, ma ad un livello ridotto. (Nys)