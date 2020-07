Difesa: Calvisi, auguri alla Brigata Sassari al comando della missione in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata Sassari assume oggi il comando del settore Ovest della missione Unifil, in Libano, una delle aree più importanti per gli equilibri nel Medio Oriente. Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, che ha rivolto le sue congratulazioni ai militari italiani. "Sono certo che continuerà a svolgere quella importante funzione di peacekeeper nel processo di stabilizzazione di questo Paese, un ruolo che gli italiani svolgono in maniera eccellente da diversi anni e che ha consentito alle nostre Forze armate di ottenere numerose attestazioni di stima dai nostri alleati, così come dai governi e dalle popolazioni locali”, ha detto Calvisi. “La presenza di Unifil è ancora oggi fondamentale e irrinunciabile per garantire la stabilità del Paese e per mantenere gli equilibri di un’area che presenta ancora oggi notevoli complessità. Alle donne e agli uomini della Brigata Sassari, guidati dal generale Andrea Di Stasio, il delicato compito di sostenere le Forze armate libanesi nelle operazioni di sicurezza e stabilizzazione dell’area e di aiutare il governo libanese a garantire la sicurezza dei confini. Auguri di buon lavoro", conclude Calvisi.(Res)