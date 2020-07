Cina: Fiume Azzurro, terza esondazione dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fiume Azzurro (Yangtze) della Cina ha esondato per la terza volta dall'inizio dell'anno. L'esondazione è stata causata dall'innalzamento del livello delle acque che ha portato a un maggiore afflusso nella Diga delle Tre Gole. Alle 14 di ieri, 26 luglio, la diga ha registrato un afflusso massimo di 50 mila metri cubi al secondo e l'osservatorio nazionale ha rinnovato oggi un allarme blu per i temporali in diverse province e regioni. La pioggia torrenziale da sabato sera ha causato il caos in tutta la contea di Jianshi nella prefettura di Enshi, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale. Ieri mattina, le autorità locali hanno aumentato la risposta all'emergenza alle alluvioni al secondo livello più alto, mettendo in guardia da ulteriori aumenti dei volumi idrici.(Cip)