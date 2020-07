Ue-Usa: Coldiretti, scade ultimatum Trump, rischia 3 miliardi il made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scade l’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’applicazione di nuovi dazi ad una lista di prodotti europei che per l’Italia riguarda un valore dell’export di 3 miliardi, e si estende tra l’altro a vino, olio e pasta made in Italy oltre ai formaggi e salumi che sono stati già colpiti. E' quanto afferma la Coldiretti in una nota in riferimento alla conclusione il 26 luglio della procedura di consultazione avviata dal dipartimento del Commercio (UStr) degli Usa sulla nuova lista allargata sui prodotti Ue da colpire a seguito della disputa sugli aiuti al settore aereonautico. Nell'ambito del sostegno Ue ad Airbus gli Usa - sottolinea la Coldiretti - sono stati autorizzati dal Wto ad applicare sanzioni per un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari all'Unione europea che tuttavia lo scorso 24 luglio, a seguito dell’annuncio del consorzio Airbus della revisione degli aiuti di Stato ricevuti, che rende i sostegni "pienamente conformi alla sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)", ha invitato gli Stati Uniti a rimuovere immediatamente tali dazi, che sarebbero ora ingiustificati. (segue) (Com)