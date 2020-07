Ue-Usa: Coldiretti, scade ultimatum Trump, rischia 3 miliardi il made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contenzioso che per l’Italia riguarda i due terzi delle spedizioni agroalimentari totali con gli Usa che - precisa la Coldiretti - minacciano di aumentare i dazi fino al 100 per cento in valore e di estenderli a prodotti simbolo del made in Italy, dopo l’entrata in vigore il 18 ottobre 2019 delle tariffe aggiuntive del 25 per cento che hanno già colpito specialità italiane come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello. L’export del made in Italy agroalimentare in Usa nel 2019 è risultato pari a 4,7 miliardi ma - rileva la Coldiretti - con un aumento del 10 per cento nel primo quadrimestre del 2020 nonostante l’emergenza coronavirus. Il vino con un valore delle esportazioni di oltre 1,5 miliardi di euro, è il prodotto agroalimentare italiano più venduto negli States mentre - precisa la Coldiretti - le esportazioni di olio di oliva sono state pari a 420 milioni ma a rischio è anche la pasta con 349 milioni di valore delle esportazioni. (segue) (Com)