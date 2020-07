Grecia: spari ad Atene contro discusso editore del quotidiano “Makeleio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’editore del quotidiano greco “Makeleio”, Stefanos Chios, è stata vittima di un agguato da parte di due aggressori non identificati che hanno aperto il fuoco contro lo stesso Chios la scorsa notte ad Atene. L’editore si trova ricoverato in ospedale dopo avere riportato ferite al collo e al torace. Secondo quanto riferito dalla stampa greca, l’aggressione è avvenuta alle 2 di notte (ora locale) fuori dalla abitazione di Chios. Dopo avere aperto il fuoco, i due uomini sono poi fuggiti. "Makeleio" è un piccolo e controverso giornale. Nel 2018, Chios è stato arrestato dalla polizia dopo aver chiesto di “sparare” all’allora presidente della Repubblica, Prokopios Pavlopoulos, al primo ministro Alexis Tsipras, e al ministro degli Esteri, Nikos Kotzias, per via dell’accordo sul nome raggiunto tra Atene e l’allora ex Repubblica jugoslava di Macedonia, poi rinominata Macedonia del Nord.(Gra)