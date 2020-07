Brics: riunione ministri Esteri si terrà a inizio settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di settembre si terrà la riunione ufficiale dei ministri degli Affari esteri dei paesi Brics: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. Il portavoce ha affermato che l'attuale situazione internazionale è complicata e la Cina, in questa riunione, non vede l'ora di scambiare opinioni con le altre parti sulle sfide importanti che la comunità internazionale deve affrontare e prepararsi al vertice dei leader. L'incontro dei ministri dell'Economia e del commercio dei Brics si è tenuto giovedì 23 luglio e Wang ha affermato che i rappresentanti dei cinque paesi hanno concordato di continuare a cooperare, superare le difficoltà, rafforzare la cooperazione nelle catene di approvvigionamento e salvaguardare congiuntamente il sistema commerciale multilaterale, agire per la prevenzione dell'unilateralismo, a sostegno delle riforme necessarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e per la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi dei membri. Wang ha spiegato che i paesi Brics rappresentano i mercati emergenti e i principali paesi in via di sviluppo con influenza globale. Nella situazione attuale, i cinque paesi non solo favoriranno la ripresa economica in patria, ma contribuiranno anche a garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento globali e a portare l'economia mondiale "fuori dall'ombra", ha aggiunto il portavoce.(Cip)