Ricerca: Ingv, con misure anti-Covid di governi -50 per cento ampiezza rumore sismico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020 i governi di moltissimi Paesi hanno adottato ampie misure di lockdown della popolazione per combattere la diffusione della pandemia da Covid-19. Con lo studio "Global quieting of high-frequency seismic noise due to Covid-19 pandemic lockdown measures", appena pubblicato sulla rivista Science, i ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) - spiega una nota dell'Istituto - hanno fatto parte di un team internazionale proveniente da altre 66 Istituzioni di 27 Paesi, evidenziando una eccezionale riduzione del 50 per cento dell'ampiezza del rumore sismico a livello mondiale. "Grazie all'analisi dei dati raccolti da stazioni sismiche installate in tutto il mondo", spiega Flavio Cannavò, ricercatore dell'Ingv e co-autore dello studio, "abbiamo potuto evidenziare come negli ultimi mesi il rumore sismico si sia ridotto in molti Paesi rispetto ai valori medi degli ultimi anni, mostrando un'ondata di attenuazione che, seguendo le tempistiche del lockdown nelle varie aree del pianeta, si è mossa dalla Cina, all'Italia e al resto del mondo". (segue) (Com)