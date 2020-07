Ricerca: Ingv, con misure anti-Covid di governi -50 per cento ampiezza rumore sismico mondiale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca pubblicata su "Science" ha inoltre evidenziato come segnali di terremoti precedentemente 'nascosti' nel rumore sismico antropogenico siano risultati essere più chiari durante il lockdown. "Con la crescente urbanizzazione e l'aumento della popolazione mondiale, in futuro sempre più persone vivranno in aree geologicamente a rischio. Pertanto, affinché i sismologi possano 'ascoltare' meglio la Terra, diventerà sempre più importante caratterizzare il rumore antropogenico. L'auspicio è, dunque, che vengano portate avanti ulteriori ricerche sul 'lockdown sismico' con l'obiettivo di individuare segnali prodotti da terremoti ed eruzioni vulcaniche precedentemente nascosti dal rumore", conclude il ricercatore. Questo studio svolto su scala mondiale offre compiutezza alle analoghe analisi condotte recentemente sul rumore sismico solo sul territorio italiano dai ricercatori dell'Ingv. (Com)