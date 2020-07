Cina-India: tribunale indiano convoca Alibaba e fondatore Jack Ma per caso su presunte notizie false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale indiano ha convocato Alibaba e il suo fondatore Jack Ma in relazione al caso di un ex dipendente in India che ha affermato di essere stato licenziato dopo aver denunciato episodi di censura e notizie false sulle app aziendali. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", in atti giudiziari datati 20 luglio e in precedenza non segnalati, l'ex dipendente di Uc Web di Alibaba, Pushpandra Singh Parmar, sostiene che la società era solita censurare i contenuti intesi come sfavorevoli per la Cina e le sue app Uc Browser e Uc News hanno mostrato false notizie "per causare disordini politici". Il giudice civile Sonia Sheokand di un tribunale distrettuale di Gurgaon, ha emesso una citazione per Alibaba, Jack Ma e circa una dozzina di individui o unità aziendali, chiedendo loro di presentarsi in tribunale o attraverso un avvocato il 29 luglio. Uc India ha dichiarato che "è stata irremovibile nel suo impegno per il mercato indiano e il benessere dei suoi dipendenti locali e le sue politiche sono conformi alle leggi locali" e di non poter commentare il contenzioso in corso. I rappresentanti di Alibaba non hanno rilasciato commenti sulla società o per conto di Jack Ma.(Cip)