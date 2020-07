Libia: nessun incontro previsto tra Saleh e presidente Alto consiglio di Stato in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato ancora programmato alcun incontro tra il presidente della Camera dei rappresentati di Tobruk (il parlamento libico eletto nel 2014 e vicina al generale Khalifa Haftar), Aguila Saleh, e il presidente del Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, quest’ultimo vicino al Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli, attualmente in Marocco in visite separate. Secondo l’emittente “Libya al Ahrar”, fonti del Consiglio di Stato hanno riferito potrebbe avvenire un incontro tra i due rappresentanti delle assemblee rivali con la mediazione del Marocco, ma al momento non vi è alcun programma specifico. Secondo la fonte, il programma della visita di Saleh in Marocco prevede un incontro con il ministro degli affari Esteri marocchino, Nasser Bourita, il presidente del parlamento marocchino, Habib al Maliki e un certo numero di funzionari marocchini, per discutere dell'iniziativa lanciata da Saleh in precedenza sull'insediamento in Libia. Ieri, Aguila Saleh, accompagnato dal ministro degli Esteri del governo provvisorio non riconosciuto, Abdelhadi Lahweej, è giunto a Rabat per una visita ufficiale di due giorni, mentre Al Mishri è giunto nel Paese alla guida di una delegazione che comprende il capo del gruppo di dialogo, Fawzi al Oqab, Ali al Sweih e Abdel Salam al Sofrani.(Res)