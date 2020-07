Repubblica Ceca: al via processo contro ceco accusato di aver combattuto con separatisti ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte municipale di Praga dà il via oggi a un processo contro un cittadino della Repubblica Ceca accusato di aver combattuto con i separatisti filorussi in Ucraina orientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". L'uomo, già in carcere per altri reati, è accusato di terrorismo e rischia fino a 12 anni di reclusione. Secondo il pubblico ministero ha ripetutamente partecipato al conflitto in Ucraina orientale tra l'ottobre del 2014 e il maggio del 2016, lottando per la causa della sedicente Repubblica popolare di Donetsk. Oltre a operazioni di pattuglia, l'uomo avrebbe partecipato anche a conflitti armati. (segue) (Vap)