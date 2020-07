Coronavirus: la Colombia supera l'Italia per numero di contagi, 248.976 casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha superato l'Italia per numero di contagi da coronavirus. Il bilancio aggiornato a domenica 26 luglio ha contabilizzato 248.976 casi di Covid-19, facendo del paese sudamericano il quindicesimo più colpito al mondo dalla pandemia. Con 8.181 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il ministero della Salute colombiano ha confermato che il paese ha superato l'Italia (246.118 casi). Le autorità sanitarie hanno anche confermato 256 decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus, che hanno portato a un totale di 8.525 persone sono morte per Covid.19. Il dipartimento più colpito finora dal coronavirus è quello della capitale Bogotá, con 84.213 casi. Seguito da Atlantico, con 48.439 e Valle del Cauca, con 21.536. (segue) (Mec)