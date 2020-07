Coronavirus: la Colombia supera l'Italia per numero di contagi, 248.976 casi confermati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato l'aumento dei casi nella capitale, il sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha annunciato che a partire da questo lunedì le persone con ipertensione, diabete o obesità dovranno rimanere a casa per evitare l'esposizione al virus. "Le persone con ipertensione, diabete e obesità sono messe in quarantena indipendentemente dal fatto che la loro residenza sia isolata o meno, questo a causa del livello di rischio sanitario in caso di presenza di malattie pregresse e fattori di rischio", ha affermato nel corso di un'intervista per la rete televisiva Caracol. (segue) (Mec)