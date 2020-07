Coronavirus: la Colombia supera l'Italia per numero di contagi, 248.976 casi confermati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha registrato lo scorso 23 luglio il più alto numero di decessi per Cobid-19 dall'inizio della pandemia nel paese. Le autorità sanitarie hanno confermato 315 nuovi decessi, che portano il totale delle morti legate al virus a 7.688. I nuovi contagi sono stati 7.945 e fanno salire il numero complessivo dei positivi a 226.373. Nonostante l'incremento costante dei contagi il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha dichiarato che la strategia del "confinamento" per contenere la diffusione del nuovo coronavirus "non è sostenibile nel tempo" e ha respinto la possibilità di imporre una quarantena totale a Bogotà, la regione più colpita, così come suggerito dagli esperti del settore sanitario. (segue) (Mec)