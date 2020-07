Coronavirus: la Colombia supera l'Italia per numero di contagi, 248.976 casi confermati (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sindaco di Medellin, Daniel Quintero, ha annunciato provvedimenti, sebbene la seconda città colombiana sia meno colpita. Sarà chiuso il centro, ovvero il distretto 10, al di fuori del quale, invece, le attività saranno consentite. Finora nella città è stato adottato un sistema di uscite autorizzate per le persone a fasi alterne, in base all'ultimo numero della carta di identità. Il presidente, Ivan Duque, ha annunciato la proroga fino al primo agosto del regime di quarantena. Le persone dai 18 ai 69 anni di età dovranno in via preventiva continuare a rimanere in casa, potendo godere di due ore quotidiane di uscita all'aria aperta. Una disposizione che vale anche per i maggiori di 70 anni, almeno fino a quando la Corte costituzionale non deciderà sulla liceità delle maggiori cautele chieste nei loro confronti dal governo. (segue) (Mec)