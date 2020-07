Auto: Spagna, il direttore creativo di Seat Masonero lascia il gruppo per Renault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alejandro Mesonero-Romanos, dopo nove anni a capo del reparto design della casa automobilistica spagnola Seat, lascerà al termine del contratto il 23 settembre prossimo per passare a Renault. Lo riferisce il quotidiano "El Periodico". Lo stilista è stato tra gli artefici di alcuni degli ultimi modelli di successo del marchio come i nuovi "Ibiza", "Leon", "Ateca" e "Arona". In una nota, Seat ha voluto ringraziare Masonero "per l'eccellente lavoro svolto a capo del team di progettazione" augurandogli "tutto il meglio per il futuro". In attesa di conoscere il nome del sostituto, il ruolo di Masonero sarà ricoperto temporaneamente da Werner Tietz, alla guida del dipartimento Ricerca e sviluppo. (Spm)