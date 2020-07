Usa: Graham, Fbi ha mentito al Congresso sul dossier Steele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano del South Carolina Lindsey Graham, presidente della commissione Giustizia al Senato federale Usa, ha annunciato l’intenzione di pubblicare una serie di documenti da cui emergerebbe che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha mentito al Congresso federale in merito al dossier Steele, l’ormai screditato dossier di un ex agente d’intelligence britannico da cui nel 2016 ebbero origine le indagini sulla presunta collusione tra la campagna di Donald Trump e la Russia (“Russiagate”). Graham intende porre l’accento sui contenuti di note dell’Fbi risalenti a gennaio 2017, e ora declassificate, da cui emergerebbe che l’agenzia investigativa federale era già a conoscenza dell’assenza di credibilità del documento, ma decise comunque di utilizzarlo a pretesto per avviare le indagini a carico di Trump e dei suoi collaboratori, durate per oltre due anni e mezzo. Secondo Graham, l’Fbi mentì deliberatamente al Congresso nel 2018 in merito alla natura e all’affidabilità del dossier Steele in occasione di audizioni e briefing richiesti da legislatori a tale proposito. (segue) (Nys)