Usa: Graham, Fbi ha mentito al Congresso sul dossier Steele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Scoprirete che l’Fbi ha mentito non solo alla corte Fisa (per l’autorizzazione delle indagini sulle interferenze straniere), ma anche al Congresso”, ha affermato il senatore, secondo cui sulla base delle nuove rivelazioni “qualcuno dovrà andare in prigione”. I documenti cui fa riferimento Graham paiono essere menzionati anche dal rapporto stilato lo scorso dicembre dall’ispettore generale del dipartimento di Giustizia, Michael Horowitz, che rileva una serie di irregolarità procedurali nelle indagini sul “russiagate”. Il rapporto cita infatti un memorandum stilato dall’Fbi per il Congresso a dicembre 2017, dove l’Agenzia federale passò sotto silenzio l’influenza della “disinformazione russa” sui contenuti del dossier Steele. (Nys)