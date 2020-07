Difesa: Hanwa invia prototipo di nuovo veicolo corazzato per l’Esercito australiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato sudcoreano Hanwa ha annunciato ieri, 26 luglio, di aver inviato in Australia il primo prototipo del veicolo corazzato da combattimento per la fanteria Redback, nell’ambito di un progetto da 4,1 miliardi di dollari per fornire all’Esercito australiano la sua futura soluzione per la mobilità delle forze terrestri. L’Esercito australiano dovrebbe assumer la decisione definitiva in merito all’acquisizione del veicolo entro fine 2022, dopo una fase di collaudi che si protrarrà dal prossimo novembre ad agosto 2021. Il Redback è uno di due candidati per il progetto Land400 Phase 3, che prevede l’acquisizione di 400 nuovi veicoli cingolati corazzati per l’Esercito australiano. Hanwa ha siglato un accordo per la mitigazione del rischio da 50 milioni di dollari con l’Australia lo scorso ottobre; l’accordo prevede la fornitura di tre prototipi per i test e le valutazioni. Alla gara partecipa anche l’azienda tedesca Rheinmetall Defence. (Git)