Usa: non si placano le violenze nelle grandi città Usa

- Lo scorso fine settimana è stato segnato da vaste manifestazioni violente in diverse grandi città Usa, che hanno coinvolto decine di migliaia di persone. Lo scrive il “Wall Street Journal”, che fornisce un resoconto dei disordini oltre le città di Portland e Chicago, dove l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, è ricorsa allo spiegamento di agenti federali in aperto contrasto coi sindaci democratici, che appoggiano i manifestanti. A Seattle i manifestanti hanno lanciato pietre e esplosivi improvvisati contro le forze dell’ordine nei pressi di una stazione di Polizia. Le violenze sono culminate in una dozzina di arresti e nel ferimento di 59 agenti di Polizia, oltre a gravi danni strutturali al locale presidio di Polizia. A Portland, dove le proteste di susseguono ininterrottamente da oltre 50 giorni, migliaia di manifestanti – diversi dotati di maschere antigas, scudi, bastoni e altre armi improvvisate si sono nuovamente riuniti di fronte alla Corte federale cittadina, che da settimane tentano di dare alle fiamme sfondando il cordone di agenti schierati dall’amministrazione presidenziale, in aperto contrasto con il sindaco democratico Ted Wheeler. (segue) (Nys)