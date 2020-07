Usa: non si placano le violenze nelle grandi città Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei manifestanti hanno lanciato pietre e fuochi artificiali contro gli agenti, e sono riusciti a superare una sezione delle barriere, innescando scontri diretti con le forze di polizia. Ad Austin, nel Texas, manifestanti del movimento Black Lives Matter – alcuni armati – hanno occupato strade attorno alle sedi del governo statale e intimidito gli automobilisti: uno tra questi ha fatto ricorso a un’arma da fuoco, uccidendo un manifestante. I funzionari di Polizia a Portland e Seattle hanno apertamente definito “sommosse” parti delle manifestazioni in corso in quelle città, in aperto contrasto con i governi cittadini, che invece appoggiano incondizionatamente le proteste. L’amministrazione Trump sta schierando agenti federali in diverse città nel tentativo di ristabilire l’ordine: gran parte delle città maggiormente interessate dai disordini sono amministrate da democratici, che hanno accusato il presidente di alimentare le tensioni a fini elettorali. (Nys)