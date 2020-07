Cina: ministero Esteri ufficializza chiusura consolato Usa a Chengdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha confermato che il consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, capitale della provincia sud-occidentale del Sichuan, è stato chiuso alle 10 di questa mattina, ora locale. Le autorità cinesi sono entrate nell'edificio dall'entrata principale e ne sono tornate in possesso, si legge nella nota diffusa dal ministero. La Cina ha informato l'ambasciata degli Stati Uniti in Cina il 24 luglio della sua decisione di revocare il consenso per l'istituzione e il funzionamento del consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, dopo che Washington ha chiesto a Pechino di chiudere il consolato generale cinese a Houston il 21 luglio.(Cip)