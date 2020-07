Usa: coronavirus, l’efficacia dei vaccini potrebbero essere solo temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studi e i test effettuati sui vaccini contro il coronavirus in fase di sperimentazione negli Usa e in altre parti del globo paiono indicare in misura sempre maggiore che la risposta immunitaria innescata da tali farmaci offre una immunizzazione contro la Covid-19 di alcuni mesi o anni, e non una protezione permanente. Lo scrive il “Wall Street Journal”, che ricorda come solo alcuni vaccini – come quello contro il morbillo – garantiscano una immunizzazione a vita. Gli esperti del settore esprimono cautela a fronte delle aspettative crescenti per i vaccini in fase di sviluppo, citando anche l’esperienza maturata con i vaccini per altre malattie respiratorie vitali. Per tentare di giungere a risposte univoche in merito alla durata dell’immunizzazione indotta dai vaccini, gli sviluppatori stanno studiando la risposta immunitaria dei soggetti che hanno contratto la Covid-19 e ne sono guariti. “Sfortunatamente, le risposte i quesiti in merito alla durata e all’immunità richiederanno tempo”, ha avvertito Philip Dormitzer, responsabile della ricerca e dello sviluppo della compagnia farmaceutica Pfizer Inc. che sta sviluppando un vaccino contro la Covid-19 in collaborazione con BioNTech Se. Solitamente l’indicazione in merito alla durata dell’immunizzazione indotta da un vaccino giunge a seguito di studi di centinaia di pazienti che richiedono mesi o anni; l’urgenza della pandemia sta però spingendo diversi regolatori ad accorciare o saltare tale fase di studio, e dunque la commercializzazione dei vaccini potrebbe giungere in assenza di alcune risposte in merito alla durata. (Nys)