Australia: regolatore intenta causa a Google per utilizzo dati personali

- La Commissione per la competizione e i consumatori dell’Australia (Accc) ha intentato una causa legale contro il colosso del web Google, che accusa di aver fuorviato i consumatori in merito all’utilizzo esteso dei loro dati personali ai fini della pubblicità mirata. Negli atti depositati presso una corte federale australiana, la Accc accusa Google di non aver chiesto il consenso esplicito dei consumatori, né di averli adeguatamente informati in merito ad una operazione tramite cui nel 2016 i dati personali degli account Google sono stati combinati alle attività sui siti web esterni a Google che ne usano però le tecnologie. “Abbiamo assunto questa iniziativa perché riteniamo che Google abbia fuorviato i consumatori australiani in merito all’utilizzo che intendeva fare delle loro informazioni personali, inclusa l’attività sui siti web non connessi a Google”, ha dichiarato il direttore dell’Accc, Rod Sims. (Res)