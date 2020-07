Imprese: Jerusalmi (Borsa italiana) alla “Faz”, nessuna contraddizione con aziende di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di imprese quotata alla Borsa italiana è aumentato “in maniera significativa”, da 296 nel 2009 a 375 nel 2019. Si tratta di “un segnale positivo”, che mostra come gli imprenditori italiani considerino la Borsa “un mezzo per la crescita delle loro aziende”. È quanto afferma l'amministratore delegato di Borsa italiana, Raffaele Jerusalmi, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Jerusalmi, “non vi è contraddizione tra le aziende di famiglia e la Borsa” e gli imprenditori, “soprattutto di seconda generazione, sono meglio preparati a gestire i mercati finanziari”. Per l'Ad di Borsa italiana, tra le “caratteristiche del capitalismo in Italia” vi è il controllo esercitato da una famiglia su diverse imprese, anche tra aziende quotate con successo. Secondo Jerusalmi, la conduzione familiare di un'azienda è “positiva” in quanto “garanzia di prospettive di lungo periodo”. Inoltre, “la quotazione in Borsa aiuta l'afflusso di capitali, ma anche la trasparenza e la gestione dell'impresa”. (Geb)