Il ministero degli Esteri di Pechino ufficializza la chiusura del consolato Usa a Chengdu

- Il ministero degli Esteri della Cina ha confermato che il consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, capitale della provincia sud-occidentale del Sichuan, è stato chiuso alle 10 di questa mattina, ora locale. Le autorità cinesi sono entrate nell'edificio dall'entrata principale e ne sono tornate in possesso, si legge nella nota diffusa dal ministero. La Cina ha informato l'ambasciata degli Stati Uniti in Cina il 24 luglio della sua decisione di revocare il consenso per l'istituzione e il funzionamento del consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, dopo che Washington ha chiesto a Pechino di chiudere il consolato generale cinese a Houston il 21 luglio.Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che i diplomatici del consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu hanno interferito negli affari interni della Cina e si sono impegnati in attività che non erano in linea con le loro identità diplomatiche. Il 21 luglio, gli Stati Uniti hanno ordinato alla Cina di chiudere il consolato generale a Houston, nel Texas. Secondo Pechino, la decisione di Washington ha violato gravemente il diritto internazionale, le norme di base delle relazioni internazionali e i termini della Convenzione consolare Cina-Stati Uniti, come ribadito nella nota diffusa dal ministero degli Esteri cinese. (Res)