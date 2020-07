Cina: profitti industriali in aumento dell'11,5 per cento a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ella prima metà dell'anno, i profitti delle principali aziende industriali sono diminuiti del 12,8 per cento a 2.510 miliardi di yuan (357,6 miliardi di dollari), riducendo di 6,5 punti percentuali rispetto a quello nei primi cinque mesi. In particolare, i profitti delle imprese industriali statali sono diminuiti del 28,5 per cento da un anno prima a 661,4 miliardi di yuan (94,2 miliardi di dollari), mentre quelli di privati sono diminuiti dell'8,4 per cento su base annua a circa 712 miliardi di yuan (101,4 miliardi di dollari). I profitti dell'industria mineraria sono crollati del 41,7 per cento, mentre i profitti dell'industria manifatturiera sono diminuiti del 9,8 per cento. I profitti in nove dei 41 settori industriali esaminati sono aumentati rispetto a un anno prima, mentre 31 settori hanno visto diminuire i loro profitti, secondo l'Nbs. (Cip)