Business news: Costa Rica, riprendono voli con Spagna e Germania a partire dal primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Costa Rica riprenderà i voli commerciali internazionali con la Spagna e la Germania a partire dal primo agosto. Per consentire agli stranieri di entrare in Costa Rica, le autorità hanno comunicato che sarà obbligatorio presentare un risultato negativo di un test diagnostico del coronavirus entro 48 ore prima della partenza. Inoltre, sarà necessario acquistare un'assicurazione di viaggio per coprire le spese di alloggio, in caso di quarantena, o mediche. (Res)