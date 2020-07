Imprese: Intel sopravanzato da Tsmc nella corsa allo sviluppo dei chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’informatica statunitense Intel ha annunciato che il lancio dei suoi nuovi microchip con architettura a 7 nanometri subirà ritardi significativi e potrebbe essere rinviato al 2023, in parte a causa dalla pandemia di coronavirus. L’annuncio pone Intel in una situazione di svantaggio rispetto alla rivale asiatica Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc) nella corsa per la leadership del settore. L’annuncio di Intel ha spinto il titolo di Tsmc in rialzo sino al limite giornaliero del 10 per cento nella sessione di contrattazioni mattutine della Borsa di Taipei oggi, 26 luglio. Tsmc ha raggiunto così una quotazione di mercato di oltre 340,1 miliardi di dollari, più di Tesla, P&G, Intel e Samsung Electronics. Il colosso taiwanese dei microchip è ora la terza azienda asiatica per valore di mercato, dopo il colosso dell’e-commerce cinese Alibaba Group Holding e Tencent Holdings. Lo sviluppo della tecnologia dei processi a 7 nanometri di Intel viaggia ora con un ritardo di circa un anno, e l’azienda Usa – primo produttore mondiale di chip per fatturato – ha annunciato lo studio di un piano emergenziale di parziale esternalizzazione della produzione.(Nys)