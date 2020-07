Giappone: ministro Ambiente Koizumi conferma stop a sussidi governativi per il carbone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’intervista ad “Asahi”, il ministro Koizumi ha sottolineato come il carbone sia “l’unica area che non prevede la promozione delle esportazioni”. Per quanto riguarda i piani energetici nazionali di base, sinora la loro redazione è stata affidata al ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria; Koizumi ha però affermato che in futuro il ministero dell’Economia e quello dell’Ambiente lavoreranno in tandem per dare ancora maggior considerazione agli imperativi sollevati dai mutamenti climatici; l’obiettivo primario citato da Koizumi è l’aumento del contributo delle energie rinnovabili al mix energetico nazionale. I piani attuali prevedono che le rinnovabili arrivino a contribuire alla generazione energetica del Giappone per una percentuale compresa tra il 22 e il 24 per cento entro il 2030. (Git)