© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro;via Palestro 16 (ore 9.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla consegna della onorificenza "Medaglia di vittima del Terrorismo" all'agente di Polizia locale, Catia Cucchi e alla coniuge dell'agente di Polizia Locale, Alessandro FerrariPrefettura Milano, sala Colonne, corso Monforte 31 (ore 10.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Stagione autunnale.Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala (ore 11.45)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 15)REGIONEPrima dell’inizio della seduta del Consiglio regionale, i capigruppo di opposizione incontrano la stampa in merito alle vicende politiche degli ultimi giorni che hanno coinvolto direttamente il presidente della giunta regionale Attilio Fontana.Palazzo Pirelli, area interviste del pian terreno, via Filzi 22 (ore 10)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle ore 10 alle 24)Conferenza stampa di presentazione del video "La mia vacanza sei tu", per la campagna contro l'abbandono degli animali. Intervengono Emanuele Monti (Lega), Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, e Alessandro Albani, Consigliere Comunale Lega Comune di Busto Arsizio, ideatore del video.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, sala Gonfalone (ore 13)VARIEIn occasione del "XXVII Anniversario della Strage di Via Palestro", il Prefetto di Milano Renato Saccone consegna due Medaglie d'Oro concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, al Sov. della Polizia Locale di Milano, Catia Cucchi e in memoria dell'Agt. Della Polizia Locale Alessandro Ferrari, entrambi coinvolti nella tragica esplosione.Prefettura Milano, sala delle Colonne (ore 10.30)Goletta dei laghi di Legambiente conclude la tappa lombarda e fa un bilancioSala Ada Stecca, via de Castillia 26 (ore 11.30)Incontro "From east to west: food and beverage market and luxury hospitality trends in the world" realizzato da tre manifestazioni di Fiera Milano leader in questi comparti: Bit Milano, Borsa Internazionale del Turismo, Tuttofood, International FoodFair e Host Milano, International Hospitality Exhibition.Evento in streaming (ore 12)Conferenza in streaming "Oltre i fallimenti del centrodestra in Lombardia" con Simona Flavia Malpezzi, sottosegretaria rapporti con il parlamento, Alessandro Alfieri, Senatore e Coordinatore Nazionale Base Riformista, e Filippo Barberis, Capogruppo Pd nel Consiglio Comunale di Milano(ore 18)Videoconferenza sul tema "Missione in Libia e impegno per i diritti umani" con gli interventi di Piero Fassino (Vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati), Paolo Petracca (Presidente Provinciale ACLI Milano Monza e Brianza), Roberta Pinotti (Segreteria Nazionale PD e membro della Delegazione Parlamentare italiana all'Assemblea Parlamentare della NATO), coordinati da Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato).Evento in streaming (ore 18) (Rem)