Business news: Brasile, governo azzera dazi di importazione apparecchiature per generare energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di azzerare, fino alla fine del 2021, i dazi all'importazione di una lista apparecchiature tecnologiche utili per la generazione di energia solare. La misura dovrebbe aiutare a rilanciare gli affari del settore in un momento in cui la svalutazione della valuta brasiliana (real) rispetto al dollaro statunitense causa un notevole aumento di costi per l'acquisto di componenti necessari per la generazione di energia solare. La maggior parte delle importazioni sono di origine cinese. In particolare la Camera del commercio estero (Camex) del ministero dell'Economia brasiliano, ha aggiunto all'elenco una dozzina di moduli fotovoltaici per l'energia solare, oltre a invertitori ("inverter", che consentono la trasformazine della corrente da continua ad alternata) e altri accessori, come componenti dei cosiddetti "tracker", che consentono ai pannelli di seguire il movimento del sole durante il giorno per massimizzare la produzione di energia. (Res)