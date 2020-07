Business news: Brasile, produzione petrolio aumenta 9 per cento a giugno e torna ai livelli pre-crisi covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Brasile è cresciuta del 9 per cento a giugno 20202 rispetto a maggio quando aveva fatto segnare un calo pari al 6,5 per cento. L'inversione di tendenza registrata a giugno arriva dopo quattro mesi di flessione della produzione. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale del Petrolio (Anp), sottolineando che le estrazioni in Brasile hanno superato nuovamente i 3,01 milioni di barili di petrolio al giorno, tornando ai livelli di gennaio, ultimo dato positivo dell'anno precedente alla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. A giugno è cresciuta anche la produzione di gas, attestandosi a quota 128,4 milioni di metri cubi al giorno, con un incremento del 12,3 per cento rispetto al mese di maggio. Il petrolio estratto da giacimenti pre-sal a giugno è stato il 13 per cento rispetto a maggio, raggiungendo una produzione di 2,6 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (che corrisponde a 2,1 milioni di barili di petrolio e 86,7 milioni di metri cubi al giorno). Il pre-sal ha rappresentato il 69,8 per cento della produzione totale brasiliana. (Res)